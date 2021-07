Infektion im Olympischen Dorf: Tokio meldet ersten Corona-Fall

Rund eine Woche vor Eröffnung der Spiele ist im olympischen Dorf in Tokio ein erster Corona-Fall aufgetreten. Eine Person in der Wohnanlage sei positiv getestet worden, sie befinde sich jetzt in Quarantäne ein einem Hotel. Wer genau, das teilten die Organisatoren nicht mit.

Toshiro Muto, vom Organisationskomitee sagte: "Wir haben zahlreiche Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit im olympischen Dorf zu gewährleisten. In der aktuellen Situation müssen wir davon ausgehen, dass es zu positiven Fällen kommen kann. Doch wir werden alles tun, um sicherzustellen, dass sich die Athletinnen und Athleten sicher fühlen können."

IOC-Präsident Thomas Bach sagte, das schnelle Erkennen und Eingreifen sei ein Zeichen dafür, dass die Schutzmaßnahmen funktionierten.

Wegen der angespannten Corona-Lage in Japan finden die Sommerspiele ohne Zuschauer statt. Viele Einheimische sehen es kritisch, dass sie nicht erneut verschoben wurden.