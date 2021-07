In Cannes ist es ein lieb gewonnenes Ritual geworden: Jeweils am letzten Freitagabend des Filmfestes wird "The Palm Dog Award" vergeben. Diesmal bekamen ihn drei Vierbeiner von Tilda Swinton, die in "Souvenir Part 2" von Joanna Hogg mitspielten. Auch mit von der Partie war Swintons Tochter Honor.

Der Preis wurde vom britischen Filmjournalisten Toby Rose im Jahr 2001 ins Leben gerufen.