"Gespenstische Bilder": Merkel erschrocken über Ausmaß der Flutkatastrophe

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich in der Eifel ein Bild vom Hochwasser gemacht. Sie besuchte gemeinsam mit der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer, das Dorf Schuld, das von der Katastrophe besonders betroffen ist. Die Aufräumarbeiten laufen dort auf Hochtouren.

"Ich bin heute hierher gekommen und ganz besonders nach Schuld mit der Ministerpräsidentin, um deutlich zu machen, dass wir uns von der Bundesseite natürlich ein reales Bild von der, wie ich sagen muss, surrealen, gespenstischen Situation zu machen. Es ist erschreckend, ich würde fast sagen die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist", sagte die Kanzlerin.

Merkel versprach den Opfern schnelle finanzielle Hilfe. Finanzminster Scholz hatte angekündigt, dass dafür über 300 Millionen Euro bereitgestellt werde sollen. Sie mahnte auch mehr Klimaschutz an.

"Die Ausschläge die wir jetzt erleben, die deuten darauf hin, wenn man der Wissenschaft glaubt, und das tue ich bekanntermaßen, dass das etwas mit dem Klimawandel zu tun hat. Es gibt ja auch sehr interessante Erklärungsmodelle warum es zu so stehenden Regenfällen kommt, und das bedeutet, dass wir uns jetzt noch mehr vornehmen müssen"

Im Landkreis Ahrweiler, in dem Schuld liegt, kamen nach bisherigen Zahlen mindestens 110 Menschen durch das Hochwasser ums Leben. Insgesamt ist von über 150 Toten in ganz Deutschand die Rede. Der Starkregen ist inzwischen weitergezogen und verursacht Überschwemmungen in Bayern, Sachsen und Österreich.