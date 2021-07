Urlaubsinsel Mykonos verschärft Maßnahmen

Die beliebte griechische Ferieninsel Mykonos verschärft die Maßnahmen gegen steigende Corono-Infektionszahlen. Seit Samstag gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Lokale und Bars dürfen ab 18 Uhr keine Musik mehr spielen. Aktuell liegt die 7-Tages-Inzidenz dort bei fast 400. Vor allem jüngere Personen infizieren sich derzeit - die meisten zeigen keine Symptome - so die örtlichen Behörden.

Normalerweise kommen in den Sommermonaten rund eine Million Tourist:innen nach Mykonos. Doch mit den neuen Maßnahmen könnte dem Tourismus, der hier so wichtig ist, eine wochenlange Flaute bevorstehen. Viele Tourist:innen wollen jetzt schnell die Insel verlassen. Und die Situation spitzt sich nicht nur auf Mykonos zu. Ganz Griechenland wurde in Deutschland kürzlich als Risikogebiet ausgewiesen.