🌍 Guten Abend!

🔴 Deutschlands Innenminister Horst Seehofer hat das Katastrophengebiet besucht. Nirgends waren die Folgen der Fluten in Europa in diesem Sommer so schlimm wie in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Hat das Hochwasser-Warnsystem des deutschen Innenministeriums versagt?

😷 Sie nennen es "Freiheitstag" in England. Doch wie frei sind Britinnen und Briten bei steigenden Corona-Zahlen?

🦠 Fatale Folgen von Covid-19 - für die Tuberkulose-Forschung.

👻 Was wird aus der Geisterstadt Varosha in Nordzypern? Erdogan hat offenbar seine Pläne.

🕋 Auch in diesem Jahr ist wegen Corona bei der Pilgerfahrt Hadsch in Mekka vieles anders als zuvor.

🇨🇭Sie wollten durch die Rhône zu einer Rave-Party schwimmen - und waren auf Drogen. Machen Sie es besser als diese jungen Leute und passen Sie auf sich auf!

📷 Im Foto oben sehen Sie übrigens einen überfluteten Campingplatz bei Neuchâtel in der Schweiz!