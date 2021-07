Erster Kapitol-Stürmer verurteilt: 8 Monate für Paul Hodgkins (38)

In den USA ist der erste Kapitol-Stürmer verurteilt worden. Paul Hodgkins war im Januar 2021 bei der Erstürmung des Kongresssitzes in Washingtondurch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump an vorderster Front dabei.

Der 38-jährige Mann aus Florida hatte sich Zugang zum Senat verschafft und dort eine Donald-Trump-Flagge geschwenkt. Er muss für acht Monate ins Gefängnis.

"Die Symbolik dieser Tat war unmissverständlich", zitierte die "Washington Post" den Richter am Bundesbezirksgericht, Randolph D. Moss. Die Staatsanwaltschaft hatte eine 18-monatige Haftstrafe für den Mann gefordert.

Als besonders schwerwiegend wurde angesehen, dass er mit eine Ausrüstung wie einer Schutzbrille sehr weit in die Räume des Kapitols eingedrungen war, um den friedlichen Machtübergang zum neuen Präsidenten Joe Biden zu stören. Das unterscheide ihn von anderen, die sich hätten mitreißen lassen.

Der Richter hielt dem Mann zu Gute, dass er früh gestanden und erklärt hatte, seine Tat zu bereuen. Das geforderte Strafmaß von 18 Monaten wurde deshalb auf acht Monate herabgesetzt.

Beobachtern zufolge könnte die Entscheidung auf die Verurteilung weiterer Randalierer Einfluss haben.

Anhänger Trumps hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses in Washington erstürmt. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben, darunter ein Polizist.

Trump musste sich wegen des Angriffs einem Amtsenthebungsverfahren stellen, weil er seine Anhänger zuvor in einer Rede aufgestachelt hatte. Am Ende des Verfahrens wurde der Republikaner jedoch freigesprochen.