Auf Mallorca liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 348, in ganz Spanien bei über 400. Als kritisch gilt in der EU ein Wert von über 50 Neuansteckungen pro 100.000 Menschen. Vor allem feiernde junge Leute werden für die hohe Zahl der Neuinfektionen auf der Baleareninsel verantwortlich gemacht. Vor allem mit harten Geldstrafen für diejenigen, die die Corona-Regeln nicht beachten, versucht die Regionalregierung die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.

In Spanien und in Frankreich hat die Delta-Variante die anderen Formen des Coronavirus weitgehend verdrängt.

Nachweis-Pflicht in Kinos und Museen in Frankreich

In Frankreich ist die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus explosionsartig gestiegen, in vielen Departements liegt die 7-Tage-Inzidenz über dem kritischen Wert von 50. Gleichzeitig dürfen jetzt Menschen nur noch mit dem Nachweis von Impfung oder Test, dem sogenannten PASS SANITAIRE, zu Kulturveranstaltungen mit mehr als 50 Personen - also in Kinos und Museen.

Französinnen und Franzosen können ihre Impfungen oder Tests in der Covid-App speichern. Für Touristinnen und Touristen kann der Nachweis ebenfalls über den digitalen erfolgen.

Ab Anfang August gilt die Nachweis-Pflicht auch für Restaurants, Einkaufszentren, Krankenhäuser sowie für Zugfahrten - außer im öffentlichen Nahverkehr.

Im Parlament in Paris warnte Gesundheitsminister Olivier Véran vor der vierten Welle des Coronavirus und verwies auf die dramatischen Zahlen: "18.000 Ansteckungen 24 Stunden. Das heißt, wir haben einen Anstieg der Verbreitung des Virus um etwa 150 % innerhalb einer Woche.

Aber wir haben eine Waffe: die Impfung, wir haben Impfstoffe."

RKI meldet 2.203 Neuinfektionen in Deutschland am 21. Juli 2021

Für Deutschland verzeichnet das Robert Koch-Institut an diesem Mittwoch steigende Zahlen, doch mit 2.203 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden und einer 7-Tage-Inzidenz von 11,4 sind diese deutlich niedriger als in den meisten anderen EU-Staaten.