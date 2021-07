Neues Abkommen, weniger Migration?

430 Migrantinnen und Migranten haben laut der britischen Regierung am Dienstag den Weg nach Großbritannien über den Ärmelkanal gefunden - so viele waren die gefährliche Überfahrt bisher noch nie an einem Tag angetreten. Auf dem Weg nach Dover geraten aber auch immer wieder Etliche in Seenot. Erst vor einer Woche hatten Rettungsbote rund 100 Menschen in Sicherheit gebracht.

Für das britische Innenministerium ist diese Entwicklung ein Problem. Ein neues Abkommen zwischen Frankreich und England soll die irreguläre Migration über den Ärmelkanal eindämmen. Euronews-Korrespondent Tadhg Enright aus London mit einer Einschätzung: