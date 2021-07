Olympische Spiele 2032 gehen nach Brisbane in Australien

Die Olympischen Spiele 2032 soll die australische Stadt Brisbane ausrichten. Das hat das IOC an diesem Mittwoch in Japan entschieden - kurz bevor die Olympiade in Tokio beginnt. Brisbane war am Ende des Auswahlprozesses die einzige Bewerberstadt.

Die Olympische Spiele 2020 waren wegen der Corona-Pandemie auf diesen Sommer verschoben worden und könnten - falls sich die Ausbreitung des Coronavirus dramatisch verschlimmern sollte - noch immer abgesagt werden.

Brisbane, die Hauptstadt des Bundesstaates Queensland und Ausrichterin der Sommerspiele, liegt im Nordosten Australiens.