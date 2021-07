Utøya: König Harald und Königin Sonja gedenken Opfer

no comment

König Harald V. von Norwegen und Königin Sonja haben am Gottesdienst anlässlich des 10. Jahrestages der Terroranschläge in Olso und auf der Insel Utøya in der Kathedrale von Oslo teilgenommen.

Im Laufe des Tages finden mehrere Gedenkveranstaltungen statt, darunter auch eines auf Utøya selbst. Bei einer nationalen Gedenkfeier hält König Harald V. eine Ansprache halten. Kronprinz Haakon wird auf Utøya sprechen.

"Der Terror des 22. Juli war ein Angriff auf unsere Demokratie", sagte Ministerpräsidentin Erna Solberg auf einer ersten Zeremonie am Morgen im Osloer Regierungsviertel, wo die Anschläge des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik am 22. Juli 2011 ihren Anfang genommen hatten. Man dürfe niemals akzeptieren, dass jemand zur Gewalt greife, um Andersdenkende aufzuhalten. Im Anschluss waren die Namen aller 77 Todesopfer verlesen worden.

Breivik hatte vor zehn Jahren zunächst eine in einem weißen Transporter versteckte Bombe im Regierungsviertel gezündet und dabei acht Menschen getötet. Daraufhin fuhr er auf die Insel Utøya, wo er sich als Polizist ausgab und das Feuer auf die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des jährlichen Sommerlagers der Jugendorganisation der sozialdemokratischen Arbeiterpartei eröffnete. 69 vor allem junge Menschen kamen auf der Insel ums Leben.