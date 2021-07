EMA gibt grünes Licht für Moderna-Impfstoff ab 12 Jahren

Die europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt den mRNA-Impfstoff des US-Herstellers Moderna zur Anwendung bei Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren. Der Empfehlung der EMA muss nun noch die EU-Kommission zustimmen, was als Formsache gilt.

Nach dem Corona-Impfstoff von Pfizer/Biontech wäre es der zweite Corona-Impfstoff, der in der EU auch für Kinder und Jugendliche zugelassen wird. Moderna hatte seinen Impfstoff "Spikevax" in einer Studie an 2.500 Jugendlichen in den USA getestet. Die Wirksamkeit des Impfstoffs wurde mit 100 Prozent angegeben.