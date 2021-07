Impf- und Test-Nachweis im Alltag: Tausende in Frankreich sind dagegen

In mehreren Städten Frankreichs haben sich Tausende an Kundgebungen beteiligt, auf denen gegen das Vorhaben der Regierung protestiert wurde, die Nutzung eines Impf- und Test-Nachweises in weiteren Bereichen des täglichen Lebens vorzuschreiben. Die Behörden rechneten landesweit mit rund 110 000 Menschen.

Seit dem 21. Juli muss den Nachweis in elektronischer Form oder als Schriftstück vorzeigen, wer an Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen teilnehmen möchte. Mit dem Beginn des Monats August soll diese Vorgehensweise ausgeweitet werden und dann unter anderem für den Besuch von Gaststätten, Einkaufszentren, Kranken- und Pflegeeinrichtungen sowie bei Flug- und Bahnreisen gelten.

Das in Frankreich „pass sanitaire“ genannte Dokument gibt Auskunft darüber, ob die betreffende Person gegen Covid-19 geimpft ist, auch Testergebnisse werden auf diese Weise festgehalten. Es gilt in Frankreich ebenso eine Impfpflicht für Menschen, die im Gesundheitswesen beschäftigt sind.