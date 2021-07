Landesweite Proteste gegen Präsident Bolsonaros Corona-Politik

Tausende Brasilianer sind gegen die Corona-Politik der Regierung von Präsident Jair Bolsonaro auf die

Straße gegangen. Bei Demonstrationen im ganzen Land forderten sie ein Amtsenthebungsverfahren gegen den rechten Staatschef, mehr Impfungen gegen das Coronavirus und wirtschaftliche Hilfen in

der Pandemie ( Nachrichtenportal «G1»). Schauplätze waren mindestens 13 Provinzhauptstädte, darunter Rio de Janeiro, Recife und Salvador.

Die Regierung von Präsident Bolsonaro hatte die Pandemie von Anfang an verharmlost und sich mit Verweis auf die wirtschaftlichen Folgen gegen harte Ausgangsbeschränkungen gestemmt. Zuletzt zog Bolsonaro auch den Sinn von Impfungen in Zweifel. Inzwischen prüft ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss Bolsonaros Krisenmanagement in der Pandemie.

In Brasilien sind seit Beginn der landesweiten Impfkampagne im Januar mehr als 130 Millionen Impfstoffdosen verabreicht worden. Etwa 40 Prozent der erwachsenen Brasilianer haben eine Einzeldosis bekommen, rund 17 Prozent sind vollständig geimpft. Angesichts fehlender Impfdosen setzten die brasilianische Metropole Rio de Janeiro und andere wichtige Städte allerdings vor Kurzem erneut die Erst-Impfungen aus.

su mit dpa