Maharashtra: Regenmassen lösen tödliche Erdrutsche aus

Im indischen Bundesstaat Maharashtra sind bei Überschwemmungen und Erdrutschen in Folge starker Regenfälle mindestens 90 Menschen ums Leben gekommen. Es werden zahlreiche weitere vermisst.

Am heftigsten hat der Niederschlag in Raigad zugeschlagen, der Bezirk meldete 60 Todesopfer. „Der Wasserpegel ist in allen Dörfern gestiegen. Mit der Hilfe der örtlichen Behörden und der Rettungskräfte haben wir viele Menschen aus den drei Ortschaften in Sicherheit gebracht“, berichtet ein Mitglied eines Rettungstrupps.

Der Regierungschef des Bundesstaates Maharashtra, Uddhav Balasaheb Thackeray, sagte den betroffenen Menschen staatliche Hilfe zu. Es waren in Maharashtra innerhalb von 48 Stunden elf Erdrutsche festgestellt worden. Im Katastrophengebiet in Raigad sind in den kommenden Tagen weitere Niederschläge zu erwarten.