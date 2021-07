Nicht gegen Impfung, aber gegen „freiheitseinschränkende Politik“

Bei Kundgebungen gegen eine ausgeweitete Nutzung des Impf- und Testnachweises ist es in Frankreich vereinzelt zu Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und der Polizei gekommen.

Weitgehend liefen die Protestmärsche in mehreren Städten des Landes aber friedlich ab. Seit dem 21. Juli muss den Nachweis in elektronischer Form oder als Schriftstück vorzeigen, wer an Veranstaltungen mit mehr als 50 Personen teilnehmen möchte. Mit dem Beginn des Monats August soll diese Vorgehensweise ausgeweitet werden und dann unter anderem für den Besuch von Gaststätten, Einkaufszentren, Kranken- und Pflegeeinrichtungen sowie bei Flug- und Bahnreisen gelten.

Das in Frankreich „pass sanitaire“ genannte Dokument gibt Auskunft darüber, ob die betreffende Person gegen Covid-19 geimpft ist, auch Testergebnisse werden auf diese Weise festgehalten.

Impfpflicht im Gesundheitswesen

Wer im französischen Gesundheitswesen arbeitet und bis zum 15. September nicht nachweisen kann, gegen Covid-19 geimpft zu sein, darf die Arbeit nicht fortsetzen, hat die französische Regierung angekündigt.

„Ich bin geimpft, aber ich lehne es ab, dass man Menschen zwingt, sich impfen zu lassen. Es sollte Diskussionen, einen Gedankenaustausch, Informationen, eine Debatte und den Versuch geben, die Leute zu überzeugen - und keine freiheitseinschränkende Politik“, sagt ein Demonstrant. Ein anderer betont: „Ich bin für das Impfen, aber nicht für RNA-Impfstoffe."

Rund 39 Millionen Menschen in Frankreich haben die erste Dosis der Covid-19-Impfung erhalten. 60,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung ist vollständig geimpft.