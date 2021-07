Gewaltiger Meteorit über Südnorwegen

Im Süden von Norwegen ist in der Nacht zum Sonntag ein großer Meteorit gesichtet worden. Etliche Augenzeugen meldeten sich bei der Polizei, weil sie extrem helles Licht gesehen oder laute Geräusche gehört hatten, wie der norwegische Sender NRK und die Zeitung VG berichteten.

Ein VG-Reporter beschrieb das Spektakel wie einen Feuerball in der Luft, der den ganzen Himmel erleuchtet habe. Der Schein des Himmelskörpers war um kurz nach 1.00 Uhr MESZ den Berichten zufolge in großen Teilen des Südens von Norwegen und sogar auch in Schweden zu sehen.

Der Astrophysiker Tor Aslesen von der Norwegischen Astronomischen Gesellschaft sprach gegenüber der Tageszeitung Dagbladet von einem Meteoriten, wie es ihn nur alle zehn Jahre einmal gebe.

„Der Lichtblitz, den wir beobachtet haben, war der Bolide, das heißt, der Meteorit muß relativ groß gewesen sein. Die Explosion war so stark, daß sie selbst in Innenräumen bemerkbar war, auch wenn man sie nicht direkt gesehen hat“, erklärte Aslesen, der auch Sprecher des Norwegischen Meteoriten Netzwerks ist, dem Dagbladet.

Experten gehen davon aus, dass Teile des Meteoriten in der Region Finnemarka zwischen Modum and Lier westlich von Oslo gelandet sein müssten.

Meteor über Holmestrand (25. Juli 2021)

Diese sind für Forscher wertvolle Untersuchungsobjekte. Die Größe des Meteoriten war zunächst unbekannt, allerdings deuten die Augenzeugenberichte wohl auf ein erhebliches Ausmaß hin. Manche vermuten ein Gewicht von mehreren Dutzend Kilo. Experten gehen dem Bericht von VG zufolge davon aus, dass der Meteorit aus dem Asteroiden-Gürtel zwischen Mars und Jupiter stammt.

Wird der Meteorit aufgefunden, wäre es der 17. Meteoritenfund in Norwegen. Der letzte Meteoritenfund stammt aus dem Jahr 2013.

