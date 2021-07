Über 1 Mio Menschen ohne Strom - wegen aus dem Auto geworfener Kippe?

In Spanien und in Portugal ist an diesem Wochenende stundenweise der Strom ausgefallen.

Eine Frau in Barcelona sitzt mit Maske auf einer Bank, sie ist vom Stromausfall genervt und beklagt die schreckliche Hitze.

Mehr als eine Million Menschen waren betroffen.

Teilweise konnte auch in Madrid Stunden später nicht mit Kreditkarten bezahlt werden, wie ein Kellner berichtet.

Viele Kassen waren stundenlang komplett ausgefallen, so dass die Kundinnen und Kunden am Samstagnachmittag in den Geschäften nicht bezahlen konnten.

Der Grund für den Stromausfall lag in Frankreich, wo ein Löschflugzeug eine Hochspannungsleitung beschädigt hatte.

Ausgelöst wurde der Brand im Departement Aude im französischen Südwesten offenbar durch eine auf der Autobahn aus dem Fenster geworfene Zigarette.

Viele Anwohnerinnen und Anwohner, die vorsichtshalber evakuiert worden waren, verweisen auf die Brände der vergangenen Jahre - immer wieder im Sommer.