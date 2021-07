Nigeria: Jugendliche Geiseln freigelassen

In Nigeria sind 28 Jugendliche aus der Geiselhaft freigelassen worden. Lösegeld floss Berichten zufolge nicht. Mehr als 80 weitere finden sich immer noch in der Gewalt einer bewaffneten Bande. Die Jugendlichen waren am Monatsbeginn aus einer Schule im Norden des Landes verschleppt worden. Einige konnten sich vorher eigenmächtig aus der Geiselhaft befreien.

Immer wieder kommt es zu Entführungen in Nigeria, insbesondere von Schülerinnen. Es wird davon ausgegangen, dass seit Dezember 1000 Jugendliche verschleppt wurden.