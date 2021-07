In der ukrainischen Hauptstadt Kiew haben mehr als 50.000 Menschen an einem Pilgermarsch der von Russland unterstützen orthodoxen Kirche teilgenommen. Die Botschaft der Teilnehmenden war an die orthodoxe Führung in Moskau gerichtet und lautet: "Bitte vergesst uns nicht".

Seit sich die ukrainisch-orthodoxe Landeskirche 2019 von der russischen abgespalten hat, geht es mit den Moskau-treuen Orthodoxen in der Ukraine bergab.

Einige Pilgerinnen und Pilger litten bei der Feier zum Jubliäum des 1.033-jährigen Bestehens der orthodoxen Kirche in Kiew unter der extremen Hitze von mehr als 30 Grad.