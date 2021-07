Rauchschwaden über Catania: Landschaftsbrände auf Sizilien

no comment

Sizilien kämpft gegen Landschaftsbrände: Insbesondere der Raum Catania ist stark betroffen. Zwischenzeitlich waren dort 150 Menschen von Feuern eingeschlossen. Sie retteten sich an den Strand, die Küstenwache brachte sie dann mit Schlauchbooten in Sicherheit. Innerhalb von 24 Stunden führte die Feuerwehr in Catania eigener Angabe nach 50 und auf Sizilien insgesamt 250 Einsätze aus.