Hier kocht der Chef aus Blech

In der lettischen Hauptstadt Riga wirbelt in der Küche einer Imbissstube ein Roboter und bereitet innerhalb weniger Minuten Gerichte zu. Die Maschine könne so mit Daten gefüttert werden, dass sie fast alle Gerichte bewerkstelligen könne, sagt der Entwickler des Küchenautomaten. Bestellungen aufnehmen und abwaschen kann er auch, fürs Kartoffel schälen aber ist er sich zu schade. Gemüse und andere Bestandteile müssen geschnitten sein, damit sie der Küchenchef aus Blech zubereiten kann.