Kanzlerkandidaten im Flutgebiet - Euronews am Abend am 03.08.

🙂 Guten Abend!

⛈ Die Kanzlerkandidaten Armin Laschet und Olaf Scholz waren an diesem Dienstag im Hochwasser-Gebiet in NRW - und es hagelt Kritik.

🔴 Alarm am Pentagon - wegen Schüssen war das Ministerium stundenlang abgeriegelt.

😷 Jair Bolsonaro hat OHNE MASKE seinen Amtskollegen aus Portugal empfangen. Doch wie ist das mit Corona in Brasilien?

✈️ Ein Abschiebeflug von München über Wien nach Afghanistan ist von der Justiz gestoppt worden.

😢 Ein Pfarrer hat sich den Mund zugenäht - aus Protest.

🍹🌭 In Berlin gibt es keine Tickets mehr für das FREEDOM DINNER am Flughafen Tegel am Samstag.

🥘🥗 Wir wünschen guten Appetit und angenehme Stunden!