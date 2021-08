no comment

In der südfranzösischen Camargue hat die Beringung und Zählung der Flamingos begonnen. Allein in Aigues-Mortes - bekannt für seine Salzgewinnung - schlüpften in diesem Jahr 5000 bis 6000 Jungtiere.

Die Vögel gehören ebenso wie weiße Pferde und schwarzen Rinder zu den tierischen Wahrzeichen der Camargue.