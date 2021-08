In Deutschland haben Umweltaktivist:innen gegen den Braunkohleabbau am Tagebau Garzweiler II in Nordrhein-Westfalen demonstriert. Laut Veranstaltern bildeten rund 2500 Menschen eine Kette zwischen den bedrohten Lützerath und Keyenberg, die dem Abbau weichen sollen. Wenige Wochen vor der Bundestagswahl unterstrichen sie ihre Forderung für einen vorzeitigen Kohleausstieg bis spätestens 2030.