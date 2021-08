Brände in Südeuropa nicht unter Kontrolle: Dramatische Lage auf Euböa

Im Süden Europas ist kein Ende der Feuersbrünste in Sicht. In Griechenland bekämpfen die Einsatzkräfte drei große Brandherde.

Besonders dramatisch ist die Lage im Norden der Norden der zweitgrößten Insel Euböa. Dort kämpf en die Menschen um jeden Quadratmeter Land. 500 Feuerwehrleute sind im Einsatz.

Mit dem Mut der Verzweiflung versuchen Anwohnerinnen und Anwohner vielerorts, mit Traktoren Schneisen zu schlagen, um so das Übergreifen der Flammen auf ihre Häuser zu verhindern.

Im Norden von Athen ist ein Feuer in einem Nationalpark teilweise unter Kontrolle gebracht worden. Der beißende Rauch zieht bis in die Hauptstadt, wo mehr und mehr Menschen unter schweren Atemproblemen leiden. Für sie ist eine Hotline eingerichtet worden. Bislang kam ein Feuerwehrmann durch die Flammen ums Leben. 20 Menschen wurden nach Behérdenangaben verletzt.

Keine Entwarnung gibt es für den Süden der Halbinsel Peloponnes und einen Großbrand in der Nähe von Olympia. Hoffen lässt Griechenland die Hilfsbereitschaft im Ausland.

Aus Ägypten kamen bereits zwei Hubschrauber samt Personal. Deutschland will 200 Feuerwehrleute und Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks schicken. An diesem Sonntag machen sich unter anderem knapp 60 Helfer aus Nordrhein-Westfalen auf den Weg nach Athen. Weitere Zusagen gab es aus Polen, der Slowakei, Tschechien, Großbritannien, Katar und Kuwait.

Tote in Italien

Auch in Italien ist die Feuerwehr im Dauereinsatz. Mehr als 180 Mal rückte sie bis Samtsgabend allein auf Sizilien wegen Waldbränden aus. Über 100 Einsätze hielten die Feuerwehr zudem in Kalabrien im äußersten Süden Italiens und in Apulien an der Adria in Atem. In Kalabrien loderten die Flammen unter anderem in einem Nationalpark. Aus der Region meldete die Feuerwehr auch zwei Todesopfer durch Brände.

Türkei: Sechs große Brandherde

In der Türkei haben die Behörden nach zehn Tagen Brandbekämpfung eine Zwischenbilanz gezogen.

217 Feuer seien landesweit unter Kontrolle gebracht worden. Aktuell bekämpfe man sechs Brandherde in zwei Provinzen. Tausende Freiwillige hätten sich auf eigene Verantwortung den Einsatzkräften angeschlossen.

Millionenfläche in Sibirien abgefackelt

Auch in Teilen Sibiriens brennt es weiter lichterloh. Im Nordosten Sibiriens hätten 180 aktive Feuer über 1,3 Millionen Hektar Land verwüstet. Das russische Verteidigungsministerium entsandte 120 Spezialisten. Einige Gebiete mussten evakuiert werden. Landesweit wurden 250 Brände mit einer Gesamtfläche von mehr als drei Millionen Hektar registriert.