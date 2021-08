Taliban-Vormarsch: Islamisten nehmen Kundus und 2 weitere Städte ein

Die militant-islamistischen Taliban haben im Norden Afghanistans drei weitere Provinzhauptstädte eingenommen.

Nach zwei Tagen heftiger Kämpfe haben die Taliban am Sonntag einen Großteil der 370.000-Einwohner-Stadt Kundus unter ihre Kontrolle gebracht, darunter das Büro des Gouverneurs, das Polizeipräsidium und ein Gefängnis. Sie sollen mehrere Häftlinge freigelassen, in der Stadt soll es an mehreren Stellen brennen.

Fast zeitgleich mit Kundus nahmen die Islamisten die beiden Provinzhauptstädte Sar-i Pul und Talokan ein.

Kundus ist eine der wichtigsten Erfolge der Taliban seit die internationalen Truppen mit ihrem Abzug begonnen haben - und ein schwerer Verlust für die Regierung in Kabul.

Nach Angaben des Sprechers des afghanischen Innenministeriums, Mirwais Stanikzai, haben afghanische Sicherheitskräfte, unterstützt von der Luftwaffe, eine Verteidigungsaktion eingeleitet. Spezialkräfte in gefährdeten Provinzen sollen die Eroberung weiterer Städte durch die Taliban verhindern.

Auch die USA fliegen aktuell Luftschläge - noch, denn die US-Truppen sind fast alle abgezogen, in drei Wochen endet die US-Militärmission in dem Land offiziell. Die US-Kampfflieger steigen derzeift außerhalb Afghanistans auf.

Die Stadt hat auch für die Bundeswehr eine große Bedeutung, die Ende Juni nach fast 20 Jahren aus Afghanistan abzogen war. Hier lieferten sich deutsche Soldaten immer wieder Gefechte mit den Taliban. Nirgendwo fielen mehr Deutsche als in Kundus.