Sexuelle Belästigung: Andrew Cuomo (63) tritt jetzt doch zurück

Jetzt tritt der Governor von New York Andrew Cuomo (63) doch zurück, nachdem mehrere Frauen ihm vorgeworfen hatten, er habe sie sexuell belästigt. Der Rücktritt tritt in 14 Tagen in Kraft und auch die Nachfolgerin steht schon fest.

Die 62-jährige Kathy Hochul soll als erste Frau Gouverneurin des US-Bundesstaates New York werden.

An diesem Dienstag hatte Cuomo angekündigt, er wolle in einem Statement zu den Bewohnerinnen und Bewohnern sprechen.

Auch US-Präsident Joe Biden hatte schon vor Tagen den Rücktritt des Politikers der Demokratischen Partei gefordert. Doch Cuomo sperrte sich zunächst dagegen.