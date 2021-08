Noch 130 Kilometer: Taliban rücken weiter auf Kabul vor

In Afghanistan haben die Taliban innerhalb einer Woche die zehnte Provinzhauptstadt erobert. Die radikal-islamistische Gruppierung rückt damit im Land immer weiter vor. Die Einnahme der strategisch wichtigen Stadt Ghazni im Südosten Afghanistans wurde am Donnerstag von örtlichen Funktionsträgern bestätigt.

Damit sind die Taliban nur noch rund 130 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt.

Taliban erobern Provinzen überall im Land

Im Westen kontrollieren sie die Provinz Farah mit der gleichnamigen Hauptstadt, die am Dienstag gefallen war. Im Norden liegt die größte Stadt der Region, Mazar-i-Sharif eingekesselt, traditionell eine Hochburg des Kampfes gegen die Taliban.

Kämpfe wurden auch aus dem Süden gemeldet, so aus Lashkar Gar. In Kandahar sollen die Taliban das hoch gesicherte Gefängnis gestürmt und Hunderte Gefangene befreit haben.

Weiter Verhandlungen in Doha

In der Hauptstadt Katars, in Doha, kamen am Donnerstag den zweiten Tag in Folge Vertreter der afghanischen Regierung und der Taliban zu Gesprächen zusammen. Zuletzt herrschte Uneinigkeit über die mögliche Intervention eines Mediators. Die Regierung wirft den Taliban vor, nicht an den Verhandlungen interessiert zu sein, sondern ihre Ziele weiter mit Gewalt verfolgen zu wollen.