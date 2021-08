Soul Flyers: Spektakulärer Wingsuit-Flug durch Avoriaz in den Alpen

Im französischen Avoriaz waren zahlreiche Sommertouristinnen und -touristen überrascht, als sie Ende Juli einen Wingsuit-Flieger beobachten konnten. Profi-Fallschirmspringer Fred Fugen gehört zum "Soul Flyers"-Team. Er hatte zuvor schon einen Basejump vom Burj Khalifa-Turm in Dubai, einen 10.000-m-Sprung über dem Meer.und in einem anderen Alpen-Event einen Absprung über dem Mont-Blanc-Massiv gewagt.

Vince Reffet, der Partner von Fred Fugen, war Ende 2020 im Alter von 36 Jahren in Dubai tödlich verunglückt.

Doch in Avoriaz fliegt der französische Basejumper eine besondere Linie: "Es gibt nicht viele Orte auf der Welt, an denen eine solche Fluglinie möglich ist. Die Gebäude befinden sich an der Seite des Berges und werden von einer geraden Linie durchzogen, so dass man leicht an Höhe gewinnt, sobald man das Gebäude überquert hat." sagt Fred Fugen. "Dieser Flug war ebenso intensiv wie technisch. Das erfordert absolute Präzision, auch wenn ich mit sehr hoher Geschwindigkeit auf den Boden zufliege."

Fünf Sprünge absolvierte Fred Fugen an einem Vormittag zusammen mit seinem Kameramann, dem professionellen Fallschirmspringer Vincent Cotte.