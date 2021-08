"The Art of Banksy" zur Schau gestellt: Kunst-Kostbarkeiten in Chicago

In Chicago hat die Ausstellung "The Art of Banksy" eröffnet. Laut Kurator Corey Ross handelt es sich um die weltgrößte Sammlung von Werken des britischen Streetart-Künstlers.

Sie trägt den Beinamen "Nicht autorisierte Privat-Kollektion". Die Exponate sind Einzelstücke auf diversen Untergründen.

Erst am Freitag hatte sich Banksy zu mehreren an der englischen Nordseeküste aufgetauchten Kunstwerken bekannt (siehe oben). Sie haben wie so oft einen sozialkritischen Hintergrund.