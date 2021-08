Vor einem Gericht in Kambodscha beginnt der Berufungsprozess des letzten überlebenden führenden Funktionärs der Roten Khmer. Das 90-jährige ehemalige Staatsoberhaupt des Regimes Khieu Samphan wehrt sich damit gegen seine 2018 erfolgte Verurteilung zu lebenslanger Haft wegen seiner Beteiligung am Völkermord an der ethnischen Minderheit der Vietnamesen in Kambodscha vor mehr als vierzig Jahren.