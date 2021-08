Chaos nach dem Sturz: Verzweifelte Menschen stürmen US-Flieger

Am Flughafen von Kabul haben sich am Montag zum Teil erschütternde Szenen abgespielt. Im Internet zirkulieren Videos, die zeigen, wie Menschen neben einer US-Militärmaschine auf der Startbahn rennen.

Manche versuchen, sich am abhebenden Flugzeug festzuklammern - und stürzen die Tiefe. Mindestens drei Menschen sollen auf diese Weise ums Leben gekommen sein.

Keine geordnete Evakuierung

Das Chaos war so groß, dass US-Soldaten in die Luft schossen. Der Flugverkehr wurde unterbrochen. Bis Dienstag werden zusätzliche US-Truppen erwartet. Dann sollen weitere Evakuierungsflüge stattfinden.

Am Tag nach der Eroberung durch die Taliban herrscht gespenstische Ruhe in Kabul. Viele haben sich in ihren Häusern verschanzt. Die Aufständischen haben alle wichtigen militärischen und staatlichen Einrichtungen unter ihre Kontrolle gebracht und patrouillieren in der Stadt. Vereinzelt gab es Berichte über Plünderungen.

EU-Sonderkonferenz zu Afghanistan am Dienstag

Derweil harren weiter unzählige Menschen, die in den vergangenen Tagen aus den eroberten Gebieten nach Kabul geflohen waren, teilweise unter prekären Bedingungen in den Parks der Stadt aus.

Mit weiteren Flüchtlingsströmen ist zu rechnen. Das Thema dürfte die Beratungen der EU-Außenminister bei einer Sonderkonferenz zu Afghanistan am Dienstagnachmittag beschäftigen.