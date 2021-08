Die vierte Nacht in Folge ist es in Thailand bei Protesten gegen die Regierung zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und Einsatzkräften der Polizei gekommen. Die Menschen auf den Straßen fordern den Rücktritt des Ministerpräsidenten. Sie kritisieren die ihrer Meinung nach schleppende Covid-19-Impfkampagne im Land. Zuvor hatten sich Tausende zu einem mobilen Protest in Autos und auf Motorrädern zusammengefunden.