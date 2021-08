Heftige Regenfälle haben in Japan zu Erdrutschen und Hochwasser geführt. Die Zahl der Toten wurde zunächst auf zehn geschätzt. Am Sonntag mussten viele Bewohner der südjapanischen Region Kyushu und von Hiroshima gerettet werden. In der vergangenen Woche hatten zweihundert Gemeinden Hochwasserwarnungen herausgebenen und rund vier Millionen Menschen aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu verlassen.