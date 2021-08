Joe Biden zu Afghanistan und den Taliban - im O-Ton

US-Präsident Joe Biden hat sich am Montag nach der Machtübernahme durch die Taliban in Kabul zur Lage in Afghanistan geäußert. Oben im Video sehen Sie seine Rede im englischen Original und in voller Länge.

Joe Biden sagte, wenn die Taliban die US-Truppen angreifen, während sie ihre Abzugspläne aus Afghanistan vorantreiben, werde die "US-Präsenz schnell und die Antwort energisch sein".

"Die amerikanischen Truppen erfüllen diese Mission so professionell und effektiv wie immer. Aber sie ist nicht ohne Risiken. Während wir diesen Abzug durchführen, haben wir den Taliban klar gemacht, dass, wenn sie unser Personal angreifen oder unsere Operation stören, die US-Präsenz schnell und die Antwort schnell und energisch sein wird", sagte Biden. "Wir werden unser Volk notfalls mit verheerender Gewalt verteidigen."

Der Präsident beschrieb den aktuelle US-Militäreinsatz: "Unsere derzeitige Mission ist zeitlich kurz, vom Umfang her begrenzt und auf ein Ziel ausgerichtet: unsere Bevölkerung und unsere Verbündeten so sicher und schnell wie möglich zu retten. Und wenn wir diese Mission abgeschlossen haben, werden wir unseren militärischen Rückzug beenden. Wir werden Amerikas längsten Krieg nach 20 langen Jahren des Blutvergießens beenden".

Der Rückzug der US-Streitkräfte sollte vor allem einen unpopulären Krieg beenden, den längsten Amerikas, in einem Land, in dem mehr als 172.000 Menschen getötet wurden, darunter Tausende US-Soldaten.