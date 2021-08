Deutschland fliegt 139 weitere Menschen aus Kabul nach Taschkent

Der deutsche Außenminister Heiko Maas hat im ZDF Heute Journal bestätigt, dass eine weitere Bundeswehr-Maschine von Kabul nach Taschkent unterwegs sei. Danach stehe noch ein Flugzeug bereit. Maas gestand erneut ein, dass die Geheimdienste, sein Ministerium und er selbst die Situation in Kabul falsch eingeschätzt hätten. Der Flughafen Kabul sei zur Zeit geschlossen, sobald dieser wieder geöffnet werde, sollten weitere Menschen aus Afghanistan ausgeflogen werden.

Zuvor war das zweite Rettungsflugzeug der Bundeswehr mit 125 Passagieren an Bord in Taschkent in Usbekistan gelandet.

Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hatte davon gesprochen, dass schon in den vergangenen Wochen etwa 2.000 Menschen aus Afghanistan herausgeholt worden seien.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte im Vorfeld des EU-Außenministergipfels "Unsere Evakuierungsaktion mit Unterstützung der Bundeswehr ist jetzt voll angelaufen." Die Luftbrücke werde weiter intensiv fortgesetzt, sofern die Sicherheitslage dies irgendwie zulasse. In der Sitzung des Krisenstabes wurden weitere operative Schritte zur Evakuierung beschlossen. In einem ersten Anlauf konnte die Bundeswehr nur sieben Menschen außer Landes bringen.

"An Bord des zweiten Evakuierungsflugs befinden sich 125 deutsche Staatsbürger, Afghanen und Staasangehöriger anderer Länder. 100 weitere Deutsche befinden sich bereits im militärisch gesicherten Bereich des Flughafens. Die Luftbrücke führt zunächst nach Taschkent in Usbekistan", so Maas.

Mit dem ersten Evakuierungsflug wurden an diesem Dienstag nach Angaben des Auswärtigen Amtes sieben Menschen in Sicherheit gebracht. Die in Kabul geltende Ausgangssperre hatte verhindert, weitere deutsche Staatsangehörige und Botschaftsbedienstete rechtzeitig zum Flughafen zu bringen.

Die Menschen waren mit US-Hubschraubern vom Kabuler Stadtzentrum zum Flughafen gebracht worden.

Heiko Maas sagte weiter, man wolle so viele Staatsangehörige und Ortskräfte wie möglich, hoffentlich auch noch in den kommenden Tagen, ausfliegen.

Ein Kernteam bleibe am Flughafen und organisiere die weitere Evakuierung. Bisher seien Ausländer, die sich noch nicht am Flughafen befunden haben und auf dem Weg dorthin waren, an den Checkpoints, die die Taliban errichtet haben, durchgelassen worden.

Man sei zusammen mit den anderen Staaten dabei zu organisieren, dass auch die Ortskräfte zum Flughafen gelangen können. Für sie sei der Weg dorthin deutlich gefährlicher, denn eine Zusage, dass auch sie durch die Checkpoints gelassen werden, gebe es nicht.

Nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums war die Landung in Kabul zunächst nicht möglich, da sich Menschen auf der Landebahn befanden.

Insgesamt hat die Bundeswehr vier Maschinen geschickt, um die Menschen zunächst nach Taschkent in Usbekistan zu bringen. Von dort sollen sie nach Deutschland fliegen.

Der deutsche Außenminister Heiko Maas sagte: „Es wird eine große Herausforderung werden, schon die Menschen, die betroffen sind und die wir bereit sind aufzunehmen, die in der Vergangenheit mit uns zusammengearbeitet haben, aber natürlich auch vor allem die noch in Afghanistan befindlichen deutschen Staatsbürger sicher zum Flughafen zu bekommen."

Nach Angaben der Bundeswehr wurden 491 in Afghanistan tätigen Ortskräften sowie zusätzlich fast 2000 Familienangehörigen eine Aufnahmezusage erteilt. Hinzu kommen weitere Personen, unter anderem Mitglieder von Menschenrechtsorganisationen. Hunderte wurden bereits vor der jetzigen Außerlandesbringung nach Deutschland gebracht.

