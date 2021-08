Inzidenz 40 in Deutschland - Papst nennt Impfung "Akt der Liebe"

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages hat sich sprunghaft erhöht. Die Gesundheitsämter meldeten dem Robert Koch-Institut (RKI) binnen eines Tages 8324 Neuinfektionen - und damit über 4400 mehr als am Vortag (3912). Das geht aus Zahlen von diesem Mittwochmorgen hervor.

Vor einer Woche hatte der Wert für Deutschland bei 4996 Ansteckungen gelegen. Zuletzt lag der Wert am 21. Mai über 8000 Neuinfektionen binnen 24 Stunden.

Papst nennt Impfung "Akt der Liebe"

Der Papst ruft unterdessen in einer Videobotschaft alle Menschen dazu auf, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Dies sei ein "Akt der Liebe". Das Oberhaupt der Katholischen Kirche beklagt in seiner Stellungnahme, dass es nicht für alle Menschen auf der Welt genug Impfstoff gibt.

In Argentinien, dem Heimatland von Papst Franziskus, liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit bei 121. Vollständig geimpft sind 22 Prozent der Bevölkerung.

Krankenhauspatienten als Kriterium

Darüber hinaus stieg die Sieben-Tage-Inzidenz weiter an und über die Marke von 40. Nach Angaben des RKI lag sie bei 40,8 - am Vortag hatte der Wert 37,4 betragen, vor einer Woche 25,1. Die Inzidenz war in der Pandemie bisher Grundlage für viele Corona-Einschränkungen, etwa im Rahmen der Ende Juni ausgelaufenen Bundesnotbremse. Künftig sollen daneben nun weitere Werte wie Krankenhauseinweisungen stärker berücksichtigt werden.

In Frankreich ist die Zahl der Covid-19-Patientinnen und Patienten in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt mit über 200 deutlich höher als in Deutschland.

Deutschlandweit wurden den neuen Angaben zufolge binnen 24 Stunden 22 Todesfälle verzeichnet. Vor einer Woche waren es 14 Todesfälle gewesen. Das RKI zählte seit Beginn der Pandemie 3 835 375 nachgewiesene Infektionen mit Sars-CoV-2. Die tatsächliche Gesamtzahl dürfte deutlich höher liegen, da viele Infektionen nicht erkannt werden.

Die Zahl der Genesenen gab das RKI mit 3 687 600 an. Die Zahl der Menschen, die an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Infektion mit Sars-CoV-2 gestorben sind, stieg auf 91 921.