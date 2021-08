Barcelona: Gedenken an Anschlag 2017

no comment

In Barcelona ist der Opfer des Anschlags von 2017 gedacht worden. 16 Menschen kamen ums Leben und 120 weitere wurden verletzt, als ein Attentäter am 17. August 2017 mit einem Wagen in der Innenstadt wahllos Personen überfuhr. Die Miliz Islamischer Staat bekannte sich danach zu dieser Tat.