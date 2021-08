Wegen eines Bombenalarms ist das Parlamentsgebäude am Capitol Hill in Washington großräumig abgeriegelt worden. Laut Journalisten vor Ort hat sich ein Mann in der Nähe des Gebäudes in einem Pickup verschanzt.

Es wurden Scharfschützen der Sicherheitskräfte vor Ort geschickt.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits Sicherheitsprobleme am Pentagon gegeben. Das US-Verteidigungsministerium war stundenlang abgeriegelt.