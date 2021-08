Seit Kurzem müssen Gastwirt:innen in Frankreich bei jedem Besucher und jeder Besucherin den sogenannten Gesundheitspass kontrollieren, ein Nachweis über eine Corona-Impfung oder Negativtestung. In Südwestfrankreich versucht das Département Gironde die Prozedur jetzt mit Armbändern zu vereinfachen. Restaurantbetreiberinnen können diese an ihre Gäste ausgeben, sobald sie den QR-Code im Gesundheitspass gescannt haben.

Armbänder sind vor allem für Stammgäste gedacht

"Die Armbänder sind vor allem für Stammgäste gedacht", erklärt Laurent Tournier, Präsident des Hotel- und Gaststättenverbands des Départements. "Sobald sie den Impfnachweis vorgezeit haben, können sie das Armband bekommen, das man so lange behalten kann, wie man will und mit dem man kommen und gehen kann wie man will."

Die touristische Region um Bordeaux hofft so auch, wieder mehr Gäste in Restaurants und Kneipen zu locken, seit der Einführung des Gesundheitspass seien die Besucherzahlen zurückgegangen, so der Hotel- und Gaststättenverband. Bisher ist die Idee ein Experiment, zunächst sind 20.000 Armbänder im Umlauf. Als Nachweis für die Polizei funktioniert das Armband nicht. Sollte es Kontrollen geben, müssen die Restaurantgäste wie üblich ihren QR-Code vorzeigen.

Aufregung um Bändchen im Europa-Park

Eine ähnliche Regelung im Europa-Park Rust in Baden Württemberg sorgte kürzlich für Aufregung: In dem Vergnügungspark werden im Rahmen der 3-G-Regel (geimpft, getestet, genesen) ebenfalls Armbändchen ausgegeben. Für Kritik sorgte, dass diese verschiebedene Farben hatten: weiß für Geimpfte und Genesene, täglich unterschiedliche Farben für Getestete.

In den sozialen Medien folgten NS-Vergleiche einiger User:innen:

Die Gegenreaktionen folgten ebenfalls prompt:

Der Europapark erklärte, die Regelung habe praktische Gründe gehabt. Ungeimpfte müssen täglich einen neuen Test vorweisen. Da es in dem Park auch Besucher:innen gibt, die mehrere Tage bleiben, sei es einfach für das Personal, die Armbandfarbe täglich zu wechseln, so dass frisch Geteste erkennbar sind. Bei den Geimpften oder Genesenen sei dies nicht nötig. Der Park änderte seine Praxis trotzdem. Die Farben der Bändchen ändern sich jetzt für alle täglich.