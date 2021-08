Afghanistan: Dschihadisten weltweit feiern den Sieg der Taliban

Dschihadistische Bewegungen in der ganzen islamischen Welt werden die schrecklichen Bilder fliehender und sterbender Menschen am Kabuler Flughafen instrumentalisieren sagt der Experte für dschihadistische Propaganda Asiem El Difraoui.

"Viele dieser Bewegungen, sei es in der Sahel-Zone, sei es im Irak oder Syrien, aber auch in Asien, zum Beispiel in Indonesien, wo es auch IS-Ableger gibt, haben natürlich den Sieg der Taliban begrüßt", so der Politologe und Autor El Difraoui.

Das gibt dem Dschihadismus bedauerlicherweise einen neuen Elan, gerade in Anbetracht einer amerikanischen Untätigkeit und einer europäischen totalen Machtlosigkeit. Dr. Asiem El Difraoui, Dschihadismus-Experte

"Und für sie ist es vielleicht auch ein Vorbild, wenn die Taliban das geschafft haben, zwei Weltmächte zu besiegen, erst die Sowjetunion und dann die Amerikaner, dann machen wir auch weiter. Das gibt dem Dschihadismus bedauerlicherweise einen neuen Elan, gerade in Anbetracht einer amerikanischen Untätigkeit und einer europäischen totalen Machtlosigkeit."

Die Taliban wollen der internationalen Staatengemeinschaft vermitteln, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht. Sie haben mit Terrororganisationen wie Al Kaida und dem IS gebrochen, sagen sie.

Sie brauchen Know-how und Unterstützung - womöglich auch die von Frauen

Wollen sie aber ein modernes Staatswesen führen, brauchen sie Know-How und Unterstützung, müssen Kompromisse und Allianzen eingehen - womöglich auch die von Frauen, sagt der Experte.

"Und die Taliban haben eine sehr dünne Personaldecke. Trotz dieser Verlautbarungen, 'wir brechen mit diesen globalen dschihadistischen Gruppen, die im Ausland Terrorabschläge verüben'. Können die Taliban das durchsetzen, das ist die große Frage. Nicht nur ob sie es wollen, sondern können sie es auch durchsetzen, weil sie alle verschiednenen Formen von Menpower brauchen. Weil so viele Menschen sind die Taliban nicht und sie sind auch nicht sehr qualifiziert."

Die Taliban sind heute ein Sammelbecken ganz unterschiedlicher Gruppierungen. Darunter extremistische Elemente, vor denen man richtig Angst haben muss. Dr. Asiem El Difraoui, Dschihadismus-Experte

Die Taliban wollen einen religiösen Staat nach Vorbild von Saudi-Arabien oder Katar errichten. Sie wollen Frauenrechte wahren, sagen sie. Sind die Taliban noch dieselben wie vor 20 Jahren?

"Die Taliban sind heute in Sammelbecken ganz unterschiedlicher Gruppierungen. Und da gibt es extremistische Elemente, vor denen man richtig Angst haben muss."

Aber es gebe auch Anführer unter den Taliban, wie den politischen Chef Mullah Baradar, der weiß, das gewisse internationale Standards für eine internationale Anerkennung nötig sind. Eine Hoffnung für das Land, wenn auch eine kleine.

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Russlands Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden haben sich zur Lage in Afghanistan beraten, teilte der Élyséepalast mit. Dabei habe Macron mit Putin erörtert, was man von den Taliban erwarte.

Es hieß: den Kampf gegen Drogen und Waffenhandel, den Bruch mit internationalen Terrorgruppen und den Respekt der Frauenrechte.

In den kommenden Tagen und Wochen werde man sich sowohl bilateral als auch im Rahmen des UN-Sicherheitsrats und der G20-Staaten eng zum Vorgehen in Afghanistan abstimmen.

In den Gesprächen mit den Taliban müsste die internationale Staatengemeinschaft ganz klare Garantien einfordern, so Asiem El Difraoui.