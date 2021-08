Slowenien steht im Stau

Das ganze Wochenende ist geprägt von Staus auf slowenischen Autobahnen - insbesondere an der kroatischen Grenze. Derzeit warten Reisende rund 30 Minuten auf die Ausreise aus Slowenien und die Einreise nach Kroatien. Lange Staus auch an der Grenze zwischen Slowenien und Österreich in beiden Richtungen. Viele Urlauber sind auf dem Rückweg. Richtung Österreich dauert es bis zu vier Stunden länger. In der Gegenrichtung müssen sich Autofahrer rund zwei Stunden gedulden.