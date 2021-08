Von wegen Vegetarier... Riesenschildkröte jagt - und frisst Küken

So ziemlich jedes pflanzenfressende Tier frisst mal Fleisch , wenn es ihm möglich ist. Kostenloses Protein eben, und warum sollten sie das nicht mitnehmen? Aber Aas fressen ist keine aktive Jagd, kein Töten von Beute. Das kommt völlig unerwartet für uns. Es scheint also eine aggressive und beabsichtigte Handlung zu sein. Das ist kein Zufall, alles deutet auf eine Schildkröte hin, die das so schon mal gemacht hat.