Explosionen am Flughafen Kabul - viele Tote, auch 12 US-Soldaten

Durch merhere Explosionen am Flughafen Kabul sind viele Menschen getötet und zahlreiche weitere verletzt worden. Unter den Getötetensind mindestens 12 US-Soldaten.

Das US-Verteidigungsministerium berichtete, unter den Opfern seien sowohl US-Amerikaner als auch Zivilisten. Der Anschlag habe sich in der Nähe des Flughafentors Abbey Gate ereignet. Eine weitere Explosion habe es im oder am nahegelegenen Hotel Baron gegeben. Das Pentagon beschrieb das Geschehen als "komplexe Attacke".

Danach gab es am Abend mindestens drei weitere Explosionen.

Am Abend veröffentlichte Kirby über Twitter die komplette Stellungnahme. Mehrere US-Soldaten sind unter den Todesopfern. Medien berichteten von mindestens zehn getöteten und sechs verwundeten Streitkräften.

Das russische Außenministerium sprach von einem Selbstmordanschlag und berichtete von über einem Dutzend Todesopfern.

Übereinstimmend berichteten mehrere Quellen, dass Dutzende Menschen verletzt worden seien. Der Journalist Bilal Sarwari schrieb auf Twitter, ein Selbstmordattentäter habe sich in einer großen Menschenmenge in die Luft gesprengt. Mindestens ein weiterer Angreifer habe danach das Feuer eröffnet. Sarwari berief sich auf mehrere Augenzeugen in dem Gebiet.

Nach Angaben der deutschen Bundeswehr sind keine deutschen Soldaten verletzt worden. Wenige Stunden nach dem Anschlag hob die letzte Bundeswehrmaschine vom Flughafen Kabul unbehelligt ab. Damit war die deutsche Evakuierungsmission offiziell beendet.

Noch unklar ist, wie viele afghanische Ortskräfte vorerst in Kabul bleiben mussten. Jedenfalls scheint sich die deutsche Regierung in die Pflicht genommen zu fühlen, etwas für die Zurückgebliebenen zu tun - und zwar sofort, wie Außenminister Heiko Maas erläuterte.

Den herrschenden Taliban zufolge sind bei dem Anschlag mindestens 52 Menschen verletzt worden. Es habe auch Tote gegeben, allerdings sei die Zahl noch unklar, sagte der Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid dem lokalen TV-Sender ToloNews.

EU-Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen verurteilte die Attacken am Kabuler Airport.

Die USA und andere westliche Staaten hatten seit mehreren Tagen eindringich appellliert, nicht zum Flughafen in Kabul zu kommen. Trotzdem versammelten sich dort Tag für Tag weiterhin Tausende in der Hoffnung auf eine Ausreisemöglichkeit.

Der britische Staatssekretär im Verteidigungsministerium, James Heappey, hatte noch am Morgen eine konkrete Warnung veröffentlicht. Demnach drohte ein "ernsthafter, unmittelbarer, tödlicher Angriff" binnen Stunden auf den Flughafen oder die von westlichen Truppen genutzten Zentren.

Zuvor hatte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel ihre für den 28. bis 30. August geplante Reise nach Israel wegen der dramatischen Entwicklung in Afghanistan abgesagt.