US-Vergeltungsschlag: Zwei IS-Mitglieder in Afghanistan getötet

Die USA haben eigenene Angaben zufolge zwei Mitglieder des afghanischen Ablegers der IS-Miliz getötet. Der Drohnenangriff war ein Vergeltungsschlag für einen Anschlag auf den Flughafen in Kabul am Donnerstag mit Dutzenden Toten, der von der IS-Miliz beansprucht wurde.

Der Angriff auf die ISIS-K genannte Gruppe sei am Freitag in der Provinz Nangarhar ausgeführt worden, so Generalmajor William Taylor in Washington. Der Luftangriff habe einen Planer und einen Unterstützer der Miliz getroffen. Er könne bestätigen, dass zwei führende Köpfe der Miliz getötet wurden und ein Mitglied verletzt wurde. Zivile Opfer habe es nicht gegeben.

Über die Identitäten der Getöteten wolle man keine Angaben machen, so Pentagon-Sprecher John Kirby, diese seien aber bekannt. Die Bedrohung sei immer noch sehr real und die Lage sehr dynamisch. Das US-Militär beobachte die Situation in Echtzeit und treffe alle nötigen Vorkehrungen, um die Bedrohung im Blick zu behalten und für Sicherheit zu sorgen.