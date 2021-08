Louisiana: Sturm lässt nach – Lebensgefahr durch Hochwasser

Der Wirbelsturm Ida fegt über den US-Bundesstaat Louisiana hinweg, hat sich mittlerweile aber deutlich abgeschwächt. Er erreichte vom Golf von Mexiko kommend südlich von New Orleans das Festland und bewegt sich in nördliche Richtung.

Kein Strom in New Orleans

In New Orleans fiel die Stromversorgung aus, weiter südlich in Lafitte hielt ein Damm dem Wasser nicht stand, rund 200 Personen befanden sich nach Behördenangaben in Lebensgefahr, sie wurden aufgefordert, höhergelegene Gebiete aufzusuchen. Im Ort Prairieville in Louisiana kam ein 60 Jahre alter Mann ums Leben, als ein Baum in sein Haus stürzte.

John Bel Edwards, der Gouverneur von Louisiana, warnte, man müsse davon ausgehen, dass die verheerenden Auswirkungen noch so lange andauern würden, bis der Sturm abgezogen sei. Insbesondere im Südosten des Bundesstaates schlug das Unwetter zu.

Edwards kündigte an, Rettungstrupps einzusetzen, sobald die Wetterlage das zulasse. In Mitten des tobenden Sturms sei das einfach zu gefährlich, so der Gouverneur.

US-Präsident Joe Biden hatte vor der Ankunft des Sturms Notfallmaßnahmen bewilligt.