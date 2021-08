Freudenschüsse in Kabul: USA kündigen diplomatische Mission an

Dieser Einsatz war in jeder Hinsicht eine globale Mission. Viele Länder haben sich an der Luftbrücke beteiligt und uns am Flughafen zur Seite gestanden. Wir sind sehr dankbar für ihre Unterstützung.

Jetzt, da die US-Militärflüge beendet sind, hat ein neues Kapitel des amerikanischen Engagements in Afghanistan begonnen - die militärische Mission ist vorbei, eine neue diplomatische hat begonnen.