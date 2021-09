78. Mostra de Venise: Covid-19, Almodovar und die Hand Gottes

Die Filmfestspiele von Venedig sind wieder da, mit ihrer 78. Ausgabe. Um die Mostra zu ermöglichen, halten sich die Organisatoren an staatliche Auflagen. Wer als Zuschauer, Journalist oder Filmstar dabei sein möchte, muss sich einem Covid-19-Test unterziehen, durchgeführt vom Roten Kreuz. Das Negativergebnis ist mit dem Grünen Pass nachzuweisen, ebenso eine Genesung oder Impfung gegen die Erkrankung.

Die Mostra ist das älteste Filmfestival der Welt und wird nun bereits das zweite Jahr infolge unter Coronabedingungen veranstaltet. Eine Herausforderung für Organisatoren und Gäste.

In den Tagen vor der Eröffnung am Mittwoch legten am Lido Arbeiter letzte Hand an die Kulissen.

Fünf italienische Produktionen sind im Wettbewerb, darunter auch "The Hand of God" des Regisseurs Paolo Sorrentino.

Unter Fans und Filmexperten ungeduldig erwartet: der neue Film des Spaniers Pedro Almodóvar. Der internationale Titel: "Parallel Mothers". Die Hauptrolle - und das ist keine Überraschung - spielt erneut Almodóvars Landsfrau Penelope Cruz. Der Film ist eines der 21 Features im Rennen um den Goldenen Löwen und wird das Festival eröffnen.

Die Mostra in Venedig, die 78. Filmfestspiele gehen bis zum 11. September.