In Großbritannien werden Röhrchen für Blutanalysen knapp. Ärzte wurden angewiesen, in den kommenden zwei Wochen keine Bluttests durchzuführen, nur in dringenden Fällen.

Probleme mit den Lieferketten aufgrund der gestiegenen Nachfrage und Probleme an der britischen Grenze seit dem Brexit behindern die heimische Produktion.

Die Hersteller wurden aufgefordert, die Einfuhren von Röhrchen zu erhöhen, um die Krise zu entschärfen.