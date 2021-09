Booster-Kampagne: Wichtige Auffrischungsimpfung oder übertrieben?

Am Anfang Dezember sind wir in den Häusern gelegen bei in etwa 400 infizierten Bewohnerinnen und Bewohnern. Und jetzt sind wir, nachdem die Impfung wirklich gut um sich gegriffen hat mit hoher Freiwilligkeit und hoher Akzeptanz, bei immer nur einstelligen - "nur", also jeder einzelne ist natürlich ein Fall, den wir gar nicht haben wollen, aber es ist immer nur eine einstellige Zahl.